ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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