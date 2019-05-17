Вышел первый полноценный трейлер сериала Бэтвумен

Главную роль в сериале исполняет австралийская актриса и модель Руби Роуз. Снято шоу по комиксам DC.

В Сети появился первый полноценный трейлер сериала Бэтвумен с актрисой и моделью Руби Роуз в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале The CW Network.

По сюжету, главной героиней является Кейт Кейн - открытая лесбиянка, которая бросает вызов преступному миру в Готэме, вдохновившись примером своего кузена Брюса Уэйна, передает Корреспондент.

Известно, что актриса Руби Роуз подверглась критике со стороны интернет-пользователей, по мнению которых героиню должна была бы сыграть менее известная ЛГБТ-представительница.

Ожидается, что телевизионное шоу выйдет на экраны будущей осенью.