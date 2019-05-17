Потребители, проживающие в домах № 93–99 на столичном проспекте Дечебала, останутся без воды в субботу, 18 мая.
Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда будет производиться подключение нового участка водопровода на п-те Дечебала, 99, передаёт IPN со ссылкой на "Apă-Canal Chișinău".
Также в субботу, с 09.00 до 19.00, будут проводиться работы по подключению недавно проложенного участка водопровода на ул. Влайку Пыркэлаб, 33. Водоснабжение будет приостановлено на ул. Влайку Пыркэлаб, 29–35, 26–32.
С 09.00 до 17.00 будут выполняться плановые работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен в Гидигиче. В связи с этим подача воды будет приостановлена на улицах Штефана чел Маре, М. Эминеску, В. Микле, А. Хыждэу, Шарбана, Ю. Гагарина и в переулке Ю. Гагарина. Также водоснабжение будет прервано на улицах 9 мая, И. Некулче, А, Пушкина, И. Крянгэ и Дечебала.
Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью. В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.
По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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