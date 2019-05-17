До завершения ремонтных работ, маршрут №103 будет ездить по проспекту Штефана чел Маре

Микроавтобусы маршрута №103 продолжат движение по проспекту Штефана чел Маре до завершения работ по прокладке сетей и асфальтированию улицы 31 августа 1989 года.

Заместитель начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сообщил , что работы проводятся на перекрёстке улиц Бэнулеску-Бодони и Армянская.

"Маршрут не может зайти на улицу (31 августа) ради одного квартала, это не разумно ни для пассажиров, ни для водителей”, - пояснил замначальника Транспортного управления, передает IPN.

Комментируя нарушения, совершаемые водителями микроавтобусов, которые останавливаются вне остановок, Лилиан Копач отметил, что администратора маршрута предупредили о необходимости следить за соблюдением правил.