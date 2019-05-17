Задержан глава чимишлийского филиала Союза автоводителей за корупцию

Директора чимишлийского филиала Союза автоводителей задержали за коррупцию. Он вымогал 1800 евро у супружеской пары, которой обещал помощь в получении водительских прав.

По данным следствия, подозреваемый заверил супругов, что может посодействовать им в сдаче экзамена. Пока мужчину задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело по статье извлечение выгоды из влияния.

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы. В апреле он стал фигурантом другого уголовного дела по той же статье.