В городке Марристаун (штат Аризона, США) в возрасте семи лет скончалась кошка, которая стала известна миллионам пользователей Сети как Grumpy Cat (рус. Сердитая кошка).
О смерти животного, покорившего интернет своим необычным внешним видом, его хозяева сообщили в Twitter.
Ставшая знаменитой питомица обычной американской семьи перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь, передает Рамблер.
"Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая", — говорится в сообщении.
Хозяева кошки также подчеркнули, что Grumpy Cat "поднимала настроение людям по всему миру даже в самые тяжёлые времена".
Интернет впервые узнал о Grumpy Cat в 2012 году, когда на форуме Reddit появилось фото кошки с удивительно хмурым выражением мордочки.
Снимок в Сети опубликовал брат хозяйки животного. В результате сердитая кошка обрела бешеную популярность среди пользователей и обзавелась аккаунтами в Instagram, Facebook, Twitter c общим числом подписчиков более 10 миллионов. Хозяйка Grumpy Cat отмечала, что необычная внешность кошки была связана с её врожденной карликовостью и неправильным прикусом.
Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019
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