О смерти животного, покорившего интернет своим необычным внешним видом, его хозяева сообщили в Twitter.

Ставшая знаменитой питомица обычной американской семьи перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь, передает Рамблер.

"Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая", — говорится в сообщении.

Хозяева кошки также подчеркнули, что Grumpy Cat "поднимала настроение людям по всему миру даже в самые тяжёлые времена".

Интернет впервые узнал о Grumpy Cat в 2012 году, когда на форуме Reddit появилось фото кошки с удивительно хмурым выражением мордочки.

Снимок в Сети опубликовал брат хозяйки животного. В результате сердитая кошка обрела бешеную популярность среди пользователей и обзавелась аккаунтами в Instagram, Facebook, Twitter c общим числом подписчиков более 10 миллионов. Хозяйка Grumpy Cat отмечала, что необычная внешность кошки была связана с её врожденной карликовостью и неправильным прикусом.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97