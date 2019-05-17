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Легендарный мем: умерла Grumpy Cat
// фото: социальные сети
15:17, 17 May 2019
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В городке Марристаун (штат Аризона, США) в возрасте семи лет скончалась кошка, которая стала известна миллионам пользователей Сети как Grumpy Cat (рус. Сердитая кошка).

О смерти животного, покорившего интернет своим необычным внешним видом, его хозяева сообщили в Twitter.

Ставшая знаменитой питомица обычной американской семьи перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь, передает Рамблер.

"Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая", — говорится в сообщении.

Хозяева кошки также подчеркнули, что Grumpy Cat "поднимала настроение людям по всему миру даже в самые тяжёлые времена".

Интернет впервые узнал о Grumpy Cat в 2012 году, когда на форуме Reddit появилось фото кошки с удивительно хмурым выражением мордочки.

Снимок в Сети опубликовал брат хозяйки животного. В результате сердитая кошка обрела бешеную популярность среди пользователей и обзавелась аккаунтами в Instagram, Facebook, Twitter c общим числом подписчиков более 10 миллионов. Хозяйка Grumpy Cat отмечала, что необычная внешность кошки была связана с её врожденной карликовостью и неправильным прикусом.




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