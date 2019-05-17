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При поддержке США в Молдове реализуют больше проектов в области инвестиций, туризма и экономики
// фото: gov
15:18, 17 May 2019
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Больше проектов в области инвестиций, туризма и экономики. Поддержку в их реализации Молдове предоставит американский штат Северная Каролина.

Вопрос обсудили в ходе торжественного заседания по случаю 20-летнего партнерства между нашей страной и штатом. Как отметил министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский за это время в нашей стране побывало около тысячи делегаций из Северной Каролины.

"В ходе дальнейших обсуждений мы намерены уделить больше внимания вопросам экономического развития, инвестиций и туризма. Не менее перспективной может стать сельскохозяйственная отрасль. Мы ведем переговоры и в этой области", - сказал министр иностранных дел Тудор Ульяновский.

А госсекретарь Северной Каролины Элейн Маршалл отметила, что власти штата намерены расширить кооперацию с Молдовой. В этих целях был обновлен подписанный 20 лет назад Меморандум о сотрудничестве.

"Нам нужен не просто документ, где написано, что мы друзья, нам нужен документ о дальнейших планах на ближайшие годы. Наши отношения основательны, взаимны и, думаю, долговечны. Мы друзья, ведь наши отношения основаны на доверии", - отметила госсекретарь штата Северная Каролина Элейн Маршал.

В свою очередь, посол США в Молдове Дерек Хоган заявил, что от этого сотрудничества прежде всего выиграют граждане нашей страны.

"Посольство США инвестирует в Молдову немалые финансовые и технические средства, поскольку верит в перспективу наших двухсторонних отношений", - сказал посол США в Молдове Дерек Хоган.

В рамках сотрудничества между Молдовой и Северной Каролиной до сих пор модернизировали ряд учебных заведений, медицинских учреждений и детских приютов. А дети из социально-уязвимых семей получили стипендии учеников. Также были реализованы различные проекты в области профессионального обучения стоматологов, фармацевтов и медперсонала.




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