Четверть льда Западной Антарктиды оказалась нестабильной

Как показало исследование спутниковых данных, собранных за 25 лет наблюдений, примерно четверть льда Западной Антарктиды находится в нестабильном состоянии. При этом в некоторых регионах Антарктиды, как обнаружили исследование, скорость таяния ледников с 1990-х годов возросла в пять раз.

В новом исследовании специалисты изучили спутниковые данные, собранные в течение 25 лет, и обнаружили, что нагревающиеся воды дестабилизировали уже четверть ледников в Западной Антарктиде, передает Рамблер.

Исследование анализировало информацию, собранную с 1992 по 2017 гг. спутниками нескольких поколений, в том числе ERS-1, ERS-2, Envisat и CryoSat (все они использовали радиовысотометры для оценки высоты ледяного покрова).

Эти данные изучались в прошлом, однако в новой работе специалисты хотели посмотреть, какие изменения в высоте ледяного покрова Антарктиды связаны с потерей льда, а какие — с краткосрочными изменениями, вызванными погодой.

С помощью симуляций ученые определили, что естественные флуктуации в количестве выпавшего снега создали небольшие, краткосрочные изменения в высоте покрова на больших территориях.

При этом, однако, крупнейшие изменения, сохраняющиеся в течение десятилетий, демонстрировали серьезную потерю льда, указывающую на нестабильность ледников.

Согласно исследователям, с 1992 года утоньшение льда распространилось на 24 процента Западной Антарктиды. В некоторых местах, как указывается, лед стал тоньше на 122 метра.

При этом ученые отмечают, что в некоторых регионах утоньшение льда происходит в пять раз быстрее в сравнении со скоростью в 1990-х годах.

Разумеется, растаявший лед способствует увеличению уровня Мирового океана. Так, как сообщают исследователи, таяние ледников в Восточной и Западной Антарктиде повысило уровень моря на 4,6 миллиметра с 1992 года.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Кратко о результатах сообщает портал New Atlas.