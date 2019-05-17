Австралийские ученые заявили о вымирании коал

Ученые в Австралии констатировали "функциональное" вымирание коал — эти животные уже исчезли с трети территорий страны, где обитали ранее, и перестали оказывать влияние на экологическую систему.

Угроза полного исчезновения коал вызвана клииматическими изменениями: из-за обезвоживания, вызванного глобальным потеплением, уже погибли тысячи животных, а оставшихся взрослых особей недостаточно для поддержания популяции на имеющемся уровне, передает Рамблер.

По данным Австралийского фонд защиты коал, в дикой природе осталось только 80 тысяч особей. В столь малом количестве эти животные уже никак не влияют на окружающую среду, а любое патогенное заболевание или генетическая мутация могут привести к полному исчезновению вида.

Руководитель фонда Дебора Табарт призвала премьер-министра Австралии принять Закон о защите коал, который с 2016 года находится на рассмотрении. В экосистеме Австралии коалы играют важную роль — питаясь листьями, они оздоровляют леса и удобряют пометом почву.