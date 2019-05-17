Как распознать неврастению на ранней стадии развития

Специалисты утверждают: от неврастении можно полностью избавиться, поэтому на раннем этапе диагноза бояться не стоит, пишет medpulse.ru.

Обычно от данного недуга страдают люди, которым приходится часто переживать стресс, а также те, кто вынужден заниматься умственным трудом и тратить много времени на улаживание взаимоотношений.

Как понять, что вы в группе риска? Один из самых распространенных признаков ― вы не можете отдохнуть после тяжелых нагрузок. Надо также понимать, что все люди по-разному относятся к тем или иным жизненным ситуациям, передает Рамблер.

Для кого-то увольнение ― горе, а другие воспринимают его как новый этап в своей жизни. Чаще всего неврастения беспокоит холериков и меланхоликов.

Про ухудшение состояния можно говорить, когда человек становится очень раздражительным, быстро устает, а привычные дела кажутся сложнее, чем раньше.

При неврастении может раздражать даже самая незначительная вещь: например, громкий разговор на улице.

Этот недуг характеризуется также нехваткой воздуха, учащенным сердцебиением, нарушением терморегуляции, потливостью рук.