Как лечиться с помощью пчел и меда

Сахар — это "белая смерть", а пчелиный мед — самое полезное вещество из всех, доступных нашему человеку. Решено: больше никакого сахара в доме, в чай будем класть мед, кофе пить горьким. Но поможет ли такая замена здоровью?

Поможет, но не так сильно, как люди обычно надеются. И сахар, и мед — это быстрые углеводы, просто в разной обертке. А организму, чтобы похудеть и оздоровиться, нужны углеводы медленные, передает Рамблер.

Скорость усвоения продуктов измеряется специальной величиной — гликемическим индексом, точкой отсчета которого является чистая глюкоза с индексом 100. Чем ниже индекс, тем лучше.

Гликемический индекс сахара — 70, содержание углеводов в 100 г — 100 г, калорийность — 387 ккал. Гликемический индекс меда — 65–70, содержание углеводов в 100 г — 82 г, калорийность от 300 до 330 ккал.

Мед лучше сахара, потому что в нем, помимо углеводов, содержатся витаминыС и группы В и микроэлементы, в частности железо и калий, а также белок.

Он обладает легкими антибактериальными свойствами и облегчает состояние при простуде. Но в долгосрочном плане ради сохранения здоровья лучше вообще отказаться от сладкого: как от сахара, так и от меда.

Еще одна популярная идея оздоровления связана с укусами пчел. Для этой практики есть свое название: "апитерапия".

Действительно, пчелиный яд, попав в организм, мобилизует его защитные силы, и этим в какой-то степени можно объяснить то, что пчеловоды, работающие на пасеке много лет, обладают крепким здоровьем.

Однако человека, склонного к аллергиям, укус пчелы может убить. Об этом стоит помнить и относиться к апитерапии с большой осторожностью.