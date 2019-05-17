В субботу в Молдове пройдет Olympic Fest 2019

Площадь Великого национального собрания в Кишиневе снова на день превратится в спортивный городок. 18 мая здесь пройдет 29 Олимпийский фестиваль. В этом году он посвящен Европейским играм в Минске.

"Это крупное мероприятие, которое ждут каждый год. Не даром в молдавском спорте так много громких имен. Радует, что последние два года мы его проводим вместе с Министерством образования, культуры и исследований и мэрией, что придает этому событию еще больший импульс", - сказал президент НОСК Николай Журавский.

"Уверен, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Это крупнейшее спортивное событие года, самое масштабное. Ожидаются до десяти тысяч участников. Хочу поблагодарить организаторов за проведение такого мероприятия", - сказал госсекретарь Раду Ребежа.

Будет проведено множество спортивных состязаний как для детей, так и для взрослых.

"В этом году впервые пройдет турнир по мини-футболу для детей. В нем будут участвовать шесть спортивных клубов из муниципия Кишинев. Впервые в спортивном городке можно будет поиграть во флорбол. Федерация школьного спорта проведет спортивные состязания среди более семисот учащихся муниципия Кишинев", - сказал организатор Октавиан Чобану.

В рамках спортивного фестиваля пройдет традиционный олимпийский забег. В нем могут участвовать все желающие.

Первые четыре тысячи бегунов, преодолевших три с половиной км, смогут принять участие в лотерее. Среди призов - самокаты, велосипеды, электрические скейтборды.

Состоится забег молодых мам с колясками, шуточные состязания по смене подгузников.