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В водоемах Молдовы превышена концентрация нитратов
// фото: открытые источники
16:29, 17 May 2019
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Почти 90% проб, взятых из молдавских водоемов, показывают, что в воде превышена максимально допустимая концентрация нитратов. Содержатся в ней и такие вредные вещества как фосфор и азот. А все из-за того, что в водоемы стекают сточные воды.

По словам специалистов, в Молдове насчитывается свыше 230 очистных станций, но больше половины из них не работают или неэффективны.

Экологи говорят, что критическая ситуация сложилась в Сороках. Там очистные сооружения не работают почти 20 лет, и тысячи тонн грязной воды выливаются в реку Днестр.

"Сколько раз здесь проходим, гуляем с детьми, чувствуется очень неприятный запах."

"Летом здесь невыносимо. Есть детская площадка, но невозможно здесь находиться."

"Здесь непонятно что творится, не знаю, как люди терпят. Очень грязно и воняет."

Очистная станция в Сороках должна обслуживать 12 тысяч человек.

"Согласно показателям практически на всех станциях, больше всего в воде содержится аммония. Этот показатель в десятки раз превышает допустимую норму", - сказал сотрудник Агентства окружающей среды Дмитрий Осипов.

Местные власти несколько раз пытались получить грант на ремонт очистной станции, но безуспешно. Пришлось искать другие решения проблемы.

"Мы подписали меморандум с одним румынским предприятием, которое поможет нам составить технико-экономическое обоснование и привлечь инвестиции для строительства очистной станции. Хотя до сих пор надеемся на грант, потому что у предприятия "Апэ-канал" нет таких возможностей и доходов, чтобы еще и кредиты возвращать", - сказал мэр города Сороки Виктор Сэу.

Министерство регионального развития и окружающей среды между тем отмечает, что инвестиции требуются и в другие очистные станции, не только в Сороках.

"Мы хотим усилить диалог с нашими партнерами по развитию, найти новые средства и усвоить те, что есть", - сказал министр окружающей среды Николай Чубук.

Подземные воды являются основным источником питьевого водоснабжения для 65% населения Молдовы.




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