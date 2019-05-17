Европейские игры в Минске: Молдову представят 49 спортсменов

На Европейских играх в Минске Молдову представят 49 спортсменов. Они выступят в шести видах спорта: греко-римской борьбе, дзюдо, самбо, спортивной стрельбе из лука, гребле и легкой атлетике.

Один из представителей Молдовы - самбист Денис Такий. В марте этого года он завоевал серебряную медаль на Кубке мира в Москве.

"На Европейские игры в Минске квалифицировались семь молдавских самбистов. Мы провели очень хорошую подготовку. Строго по плану. Последний этап пройдет в горах. После этого отправимся в Минск. Хочется порадовать страну новыми победами", - рассказал самбист Денис Такий.

На медаль в Минске рассчитывает и каноист Олег Тарновский. У него свой способ подготовки.

Даниела Кочу и Мария Олэрашу будут участвовать в соревнованиях каноэ-двоек.

"Не могу сказать точно, вернусь домой с медалью или нет. Спорт непредсказуем. Заранее нельзя ничего говорить", - поделилась коноистка Даниела Кочу.

Европейский игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов из 50 стран.