Пять признаков, что наше тело сигнализирует о болезни

Человеческий организм — это слаженная система, которая работает, как часы.

Боль, покраснения, зуд могут быть проявлениями как внутреннего эмоционального состояния, так и симптомами начинающихся болезней, передает Рамблер.

Рассказываем, какие необычные и, казалось бы, несущественные сигналы посылает наше тело, чтобы сообщить о проблемах в организме.

Брови лысеют

Если брови вдруг начали активно выпадать и даже видны проплешины, это не всегда свидетельствует о возрастных изменениях. Особенно, если вы еще молоды и полны сил.

С активным выпадением бровей могут быть связаны некоторые заболевания, в том числе гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы. Обратитесь к эндокринологу.

Покраснели пятки

Ваши пятки вдруг стали розовые, как у младенца, а кожа на стопах выглядит слишком тонкой, морщинистой, либо прозрачной, стоит также посетить эндокринолога. Такие симптомы могут быть вызваны рядом болезней, связанных с нарушением обмена веществ. В том числе, диабета.

Веснушки на ушах

Веснушки на ушах — большая редкость даже для веснушчатых людей. Но если ушные раковины "обсыпало" коричневыми пятнами, это может быть связано с проблемами с иммунитетом. Такой симптом может быть аллергией на какой-то годами потребляемый продукт, косметику. Возможно, веснушки на ушах сигнализируют о проблемах с пищеварительным трактом.

Трещины в уголках рта

Болезненные трещинки появляются в уголках рта из-за недостатка микро­элементов. В вашем организме может не хватать железа, цинка или витаминаB12.

Резко заболели зубы, а потом прошли

Если у вас появилась резкая боль в челюсти, и, кажется, что сразу заболели все зубы — это один из ярких симптомов инфаркта миокарда. Нужно срочно вызыватьскорую помощь с формулировкой "подозрение на инфаркт".