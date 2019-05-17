В зоопарке благоустроят вольер площадью в шесть тысяч квадратных метров для медведей

Два медведя из столичного зоопарка весной переедут в новый вольер.

Территория площадью около шести тысяч квадратных метров должна заменить их клетку площадью 30 кв. метров, в которой они сейчас живут. Недавно был определен победитель аукциона по строительству вольеров для медведей, и вскоре начнутся работы, передает IPN.

Директор Кишиневского зоопарка Алексей Ханцацук заявил , что работы будут проводиться в течение этого года, а после того, как медведи проснутся из спячки, их переведут в новый вольер. Помимо расширения вольера, 90% этой площади будет представлять собой естественную среду. Медведи смогут лазать по деревьям, охотиться на рыбу в обустроенном озере.

Двум бурым медведям больше 25 лет, а нынешние клетки были построены еще 40 лет назад. Директор зоопарка говорит, что в перспективе рассматривается возможность приобретения сибирских медведей, которые достигают до 700 килограммов. Бурые медведи из Кишиневского зоопарка весят по 170 килограммов.

С 1 июня в зоопарке будет открыт для посетителей сельский дворик с козами, кроликами, птицами, хомяками и осликом, которых дети смогут гладить, кормить и фотографироваться с ними.

Зоопарк можно посещать ежедневно с 08.00 до 20.00 в летний период, и с 09.00 до 17.00 в зимний период. Для детей до семи лет вход бесплатный, для учащихся, студентов и пенсионеров плата составляет пять леев, а для остальных – 30 леев.