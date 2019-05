Писатель Стивен Кинг высказался в защиту восьмого сезона популярного фэнтезийного сериала Игра престолов, который стал объектом недовольства и жесткой критики. Он оставил публикацию в Twitter, в которой предположил, в чем причина недовольства фанатов, передает Корреспондент.

По мнению Кинга, массовое недовольство вызвано лишь одним: люди вообще не хотят завершения сериала.

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things...