Депутат Думитру Алайба подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ

Гражданский активист Думитру Алайба в социальной сети подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ "Moldova Pride", которое состоится в воскресение,19 мая в центре столицы.

"Подумайте хорошо - кто является более серьезной проблемой в нашей стране: ЛГБТ-сообщество или те, кто украл миллиард?" - отметил Думитру Алайба

В этом году на Марше солидарности ожидают участие лидера ПДС Майи Санду ,которая выступила в поддержку ЛГБТ, а также других депутатов партии ПДС.

Политики от ПДС постоянно выражают поддержку гомосексуального сообщества Молдовы, лидеры которого агитировали в пользу Санду на выборах.



