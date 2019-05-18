Кардашян и Уэст выбрали имя четвертому ребенку

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст назвали имя своего четвертого ребенка, передает TMZ.

Звездная пара приняла решение назвать новорожденного мальчика Псалмом, передаёт Корреспондент.

Напомним, 10 мая Кардашьян и Уэст в четвертый раз стали родителями. На свет ребенок появился при помощи суррогатного материнства.

В настоящее время родители уже воспитывают двух сыновей – Чикаго и Сэйнта, а также дочку Норт.