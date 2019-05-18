На столичных дорогах начали наносить дорожную разметку

На столичных дорогах начали наносить дорожную разметку. В этом году она будет трехцветной.

Остановки общественного транспорта обозначат желтым, а красным и белым – наиболее загруженные перекрестки. На всё про всё дан срок в два месяца.

Работы стартовали на Рышкановке, на улице Флорилор.

"Работаем днём, так как температура уже нормальная, но дожди не дают нам начать работу ночью. Первые две недели уделяем особое внимание пешеходным переходам у школ. Я полагаю, что через 10-15 дней приступим к нанесению продольной разметки на основных дорогах", - сказал работник EXDRUPO Евгений Вырлан.

Дорожникам предстоит нанести 43 тысячи квадратных метров разметки. Бюджет работ превышает 4 млн леев.