Аферы в интернете: уроженща Дрокии задержали по подозрению в мошенничестве

Правохранительные органы задержали 29-летнего уроженца Дрокиевского района, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, молодой человек и его соучастники клонировали странички пользователей в соцсетях, а затем под различными предлогами выпрашивали у их близких деньги. Сколько человек попались в сети аферистов - пока неизвестно.

Об аферистах в полицию сообщила 38-летняя жительница столицы. Будучи за границей, она неоднократно переводила им деньги, полагая, что помогает в лечении либо решении иных проблем. Поняв, что имеет дело с мошенниками, женщина обратилась в полицию. В общей сложности, она лишилась 4 тысяч евро.

По данному случаю возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф в размере до 67,5 тысяч леев либо лишение свободы на срок до 6 лет. Так же могут наказать и его сообщников, личности которых пока не установлены.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам проверять просьбы о денежной помощи, поступившие через соцсети. Пусть даже и от знакомых, на первый взгляд интернет-пользователей. Ведь мошенники нередко клонируют страницы различных людей. В 2018-2019 годах полиция зарегистрировала 48 подобных афер.