Фаер-шоу, мастер-классы и выставки. Как в Кишиневе пройдет Европейская ночь музеев

Все столичные музеи сегодня открыты допоздна, и в каждом для посетителей подготовили особенную программу. В Молдове в 15-й раз отмечается Ночь музеев.

В Историческом запланирован концерт камерной музыки, здесь же пройдут мастер-классы каллиграфии и росписи керамики.

В Художественном музее посетителям дадут уроки рисования, и каждый уйдет домой с карандашным портретом.

В музее этнографии откроется выставка бабочек - представят здесь больше полутора тысяч экземпляров со всего мира. Здесь программа завершится фаер-шоу.

В Центре военной истории устроят показательные бои, факельное шоу и концерт армейских песен. Также во дворе откроется полевая солдатская кухня.

В этом году об участии в акции объявили 87 музеев в 19 районах республики.