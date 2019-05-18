Водопровод провели в трех селах Флорештского района Зэлучены, Вертужены и Тыргу. Стоимость проекта - почти 67 миллионов леев. Около 60 миллионов предоставили Национальный фонд регионального развития и Швейцарский фонд, специализирующегося на проектах водоснабжения. Общая длина водопровода почти 44 километра.
70-летняя жительница Зэлучен Мария Кожокарь говорит, что до сих пор пользовалась колодцем.
"Ровно 53 года я носила воду в специальном баке. Бывало очень трудно. Пока дотащишь такой бак домой и пить расхочется. Сейчас стало значительно удобнее, открываешь кран и набираешь воду в кружку. Вода хорошая, когда пьешь - не можешь оторваться", - сказала жительница села Зэлучены Мария Кожокарь.
В селе Зэлучены к водопроводу подключили 230 домов.
"До колодцев было далеко идти. И стиральную машинку к нему не подключишь. Сейчас стало намного удобнее, мы довольны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто приложил к этому усилия".
"Труднее всего было пожилым людям. Вода в колодцах не очень чистая, да и принести ее не просто. Сейчас стало значительно лучше, кран с водой всегда под боком. Вода в нем чистая, фильтрованная".
Местные жители тоже внесли свою лепту в строительство водопровода. Они собрали пять миллионов леев.
"Летом бывало, что колодцы пересыхали, чувствовалась нехватка воды. Сейчас мы обеспечены водой круглый год, проблема решена", - отметила мэр села Зэлучены Виорика Паскару.
Воду для сел качают из трех скважин.
"Скважины глубиной 30 метров. Практически. Это вода из реки Днестр, но она уже прошла через почву, а значит фильтрованная и пригодна к употреблению", - сообщил представитель Швейцарского фонда Джонатан Хек.
"Мы выполняем все обещания, которые дали во время предвыборной кампании. Мы обещали улучшить качество жизни и обеспечить водой по меньшей мере сто тысяч граждан, и выполняем это", - добавил депутат ДПМ Евгений Никифорчук.
Власти планируют обеспечить проточной водой 11 населенных пунктов Флорештского района.
Строительство водопровода осуществляется в рамках проекта "Вода для жизни в Северном регионе страны".
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