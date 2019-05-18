В Молдове растет число наркозависимых

С начала года на лечение в наркодипансер попали больше тысячи человек - на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ряд политиков при этом предлагает легализовать марихуану. В их числе бывший депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук, подавший запрос в Конституционный суд.

Неконституционной он просит объявить статью Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает наказание за употребление марихуаны. По мнению Вадима Пистринчука, запрет нарушает право на свободное развитие личности и на частную жизнь.

Руслан Поверга восемь лет был наркозависимым.Начал в подростковом возрасте с марихуаны. Скоро перешел на более сильные наркотики. Сейчас он категорически против легализации.

Специалисты тоже говорят, что потребление наркотиков обычно начинается именно с марихуаны. Зависимость возникает быстро, а бороться с ней многим приходится всю жизнь.

"Психоактивные вещества долгое время остаются в организме. Токсины нарушают работу нервной системы и внутренних органов. Это приводит к заболеваниям печени, сердечно-сосудистой системы", - сказала психолог Республиканского наркодиспансера Наталья Фишкот.

Горожане инициативу о легализации марихуаны называют абсурдной.

Ранее за легализацию марихуаны выступил независимый кандидат в депутаты Николай Чеботэреску, баллотировавшийся в округе №28 заявил, что если попадет в парламент, он легализует потребление марихуаны

Следует легализовать и декриминализовать употребление марихуаны в медицинских целях, а также хранение в объеме не более пяти граммов.

По официальным данным, в Молдове около 11 тысяч наркозависимых. По неофициальным - 32 тысячи.