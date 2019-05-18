Подтверждено официально. Андрея Нэстасе вызывали в Москву для дачи показаний по делу Влада Плахотнюка, открытому в разгар предвыборной кампании. Письмо за подписью представителя российского МВД опубликовал телеканал TV8, близкий к блоку ACUM. Сам Нэстасе ранее это категорически отрицал.
О поездке Андрея Нэстасе в Москву СМИ сообщили еще две недели. До этого лидер "Платформы DA" заявил в эфире Jurnal TV - телеканала беглого уголовника Виктора Цопы - что отправил запрос российским следователям. И показал какую-то бумагу.
"Пользуясь случаем, хочу сообщить, что я в качестве депутата отправил в Россию запрос. Я запросил информацию об уголовных делах против гражданина Российской Федерации Владимира Плахотнюка", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.
Позже о повестке, присланной Нэстасе, говорил его однопартиец Октавиан Цыку.
"Его вызывали, думаю, чтобы получить показания по делу Плахотнюка, что-то в этом роде. Точно не знаю".
Посажённый сын осужденного олигарха Виктора Цопы эти слова опроверг. Позже он признал, что получал письма из Москвы, но повестку не упоминал.
"Следственный комитет России проинформировал меня о ходе расследований", - сообщил председатель ППДП Андрей Нэстасе.
По Закону о статусе депутата, законодатели не вправе делать запросы в иностранные ведомства. Документ, который Нэстасе принес в студию Jurnal TV 2 мая, опубликован не был.
А повестка, которую показал TV8, датирована 6-м мая. Это значит, что лидера "Платформы DA" вызывали в Москву как минимум дважды. Пресса писала, что Нэстасе использовал запрос как предлог для официального приглашения в Россию. А хотел он, чтобы Москва стала посредником в переговорах блока ACUM с социалистами.
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