Google спрогнозировал победителей Евровидения 2019

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса Евровидение 2019 на основе популярных поисковых запросов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что если бы страны начисляли баллы, основываясь на поисковой активности пользователей из других стран, то первое место занял бы представитель Франции Билал Ассани, передате УНИАН.



На втором месте в рейтинге группа Hatari из Исландии, а третье занимает российский певец Сергей Лазарев.



В пятерку лучших также вошли исполнители из Нидерландов и Беларуси. А в десятке есть конкурсанты из Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.



"В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м первое место на Евровидении занял один из фаворитов интернет-аудитории", - заявили в Google.

Финал Евровидения 2019 пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Свои композиции представят учаастники из 26 стран.







