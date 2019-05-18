16-летняя экоактивистка Тунберг стала лицом нового номера Time

Американский еженедельный журнал Time выпустил номер с фото 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на обложке.

Тема нового номера "Лидеры следующего поколения. Тинейджерка в борьбе за планету", пишет УНИАН.

В апреле 2019 года Тунберг включили в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Интервью для этого выпуска записали в конце апреля. Репортер журнала провел две недели с экоактивисткой и описал ее повседневную жизнь.

В декабре 2018 года девочка выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственные органы начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.



23 января Тунберг приехала на Всемирный экономический форумв Давос, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.



