На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер

В Молдове объявлен желтый код метеоопасности. На всей территории республики ожидаются грозы и сильные ливни.

С полудня по всей стране объявлен желтый код метеоопасности, и в силе он останется до двух часов ночи.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и ливни с градом. Интенсивность осадков местами достигнет 25 литров на квадратный метр, а скорость ветра - 80-ти километров в час.

Грозы по всей стране ожидаются и завтра, а в северных районах дожди вероятны всю следующую неделю.