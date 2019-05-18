"Долой высокие каблуки": две студентки Госуниверситета запустили новую кампанию для женщин

Сменить каблуки на обувь на плоской подошве предложили две студентки Государственного университета, которые запустили кампанию "Долой высокие каблуки". По их словам, в последние годы все больше женщин обращаются к врачам из-за проблем со здоровьем, вызванных ношением каблуков. Девушки уже написали несколько статей на эту тему, а теперь планируют выпустить и видеоролик.

"Мы работаем над созданием видео, где представим реальную проблему. Наша целевая аудитория - девушки от 18 до 25 лет, и старше, которые предпочитают высокие каблуки", - сказала студентка Даниэла Пэдурару.

Жительница Кишева Зинаида Ротару говорит, что ходила на каблуках почти 40 лет. Несколько лет назад она почувствовала боль в ногах.

"В 2011 году проблемы усугубились, появилась сильная боль в пятках, не могла вставать на них, затем начали болеть икры, потом колени. Даже по лестнице не могла подниматься, и бедра болели".

По словам врачей, в основном за медпомощью обращаются женщины старше 45 лет.

"Раньше с остеоартритом обращались 2-3 пациентки в день, бывало и по одной. Теперь их число растет. Все из-за того, что большую часть дня женщины ходят на каблуках", - отметила травматолог Лилиана Гроппа.

Врачи предупреждают: частое ношение высоких каблуков может спровоцировать серьезные проблемы.

"Это приводит к нестабильности ноги, перегрузке стопы и ее верхней части, теряется форма и в результате ослабевают связки", - добавила Лилиана Гроппа.

Между тем, некоторые женщины признаются, что не могут отказаться от обуви на высоких каблуках.

"Леди всегда должна быть леди. Если нужно много ходить пешком, конечно, не обуваю обувь на высоком каблуке, но это красиво, мне нравится. Пока могу, буду на них ходить".