Почти семь тысяч рабочих мест создали в Молдова-IT-парке в первый год работы. Средняя зарплата сотрудников - 28 тысяч леев. Предварительные итоги подвели на встрече резидентов с главой кабмина. Особо отличившиеся получили дипломы.
Джеордже Теодореску - глава небольшого издательства, продающего книги онлайн. По его словам, льготные условия в парке позволяют резидентам больше инвестировать в развитие бизнеса.
"Единый налог, упрощенные условия найма специалистов, включая иностранных. Благодаря этому в прошлом году мы удвоили число сотрудников", - сказал резидент IT-парка Джеордже Теодореску.
Диплом получила и фирма Геннадия Горинчоя.
"Мы производим программное обеспечение. Благодаря льготам мы смогли нанять больше людей, чем планировали в начале 18 года, и предложить им более конкурентоспособные зарплаты".
Сейчас в парке - 339 фирм-резидентов. Почти сто - с иностранным капиталом. Их суммарный доход за год составил почти два миллиарда леев. Три четверти этой суммы - прибыль от экспорта.
"Цифры радуют. Наши ожидания, связанные с ростом экспорта и выходом молдавских экономических агентов на внешние рынки, оправдались", - отметил глава комисси по оценке работы IT-парка Виталие Тарлев.
Глава кабмина отметил, что оцифровка госуслуг способствует сокращению бюрократии и борьбе с коррупцией.
"Один из примеров - Агентство госуслуг, это проект, над которым долго работали. Благодаря использованию информационных технологий эти услуги стали транспарентными", - сообщил премьер-министр Павел Филип.
"Удвоение числа компаний, рост оборота, количества сотрудников говорит об очевидном успехе в этой отрасли. Нужно продолжать в том же духе", - заключил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Молдова-IT-парк открыли 1 января прошлого года по инициативе премьера Павла Филипа. Основан он на 10 лет.
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