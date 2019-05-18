«Это с медицинской точки зрения не рекомендуется, и даже запрещается подвергать ребенка, особенно в периоды быстрого роста, потенциально дестабилизирующей диете», — сказано в юридическом заключении, опубликованном в четверг Королевской академии медицины Бельгии, сообщает 360tv.ru.

По словам медиков, животные жиры и аминокислоты, содержащиеся в мясе и молочных продуктах, которые исключены при веганстве, жизненно важны для роста. Дети более старшего возраста могут терпеть веганскую систему питания, но только если она сопровождается специальными добавками и регулярным медицинским наблюдением.

Сейчас 3% бельгийских детей являются веганами.

Публичное осуждение веганской системы питания для детей было вызвано государственным чиновником Бернардом Девосом после ряда смертей в бельгийских детских садах, школах и больницах.

Так в 2017 году двое бельгийских родителей были осуждены после смерти их семимесячного ребенка. Младенец питался по безглютеновой и безлактозной системе питания и весил меньше 10 фунтов (порядка 4,5 килограмм), когда умер.