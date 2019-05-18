Рецепты летних супов, которые по плечу обессилевшему от жары кулинару. Их плюсы — экономия времени, чистка организма, кладезь витаминов и лечение.
Томатный с сельдереем
Этот суп хорош для гипертоников и диабетиков. Сельдерей способствует снижению артериального давления, а помидоры обладают малым гликемическим индексом (скорость всасывания углеводов в кровь) и малой гликемической нагрузкой, пишет life.
Фото: Shutterstock
Главная хитрость блюда — к нему нужно выбрать качественный томатный сок.
Ингредиенты:
сельдерей корневой — 100 г
морковь — 3 шт.
лук репчатый — 3 шт.
помидоры — 3 шт.
перец болгарский сладкий — 1/2 шт.
сок томатный — 1 л.
соль — щепотка.
Корень сельдерея моем, чистим и нарезаем соломкой. Также соломкой нарезаем сладкий перец, трём на средней тёрке морковь, лук мелко крошим. Помидоры нарезаем дольками.
Складываем всю нарезку в кастрюлю, наливаем томатный сок. Можно разбавить водой по вкусу. Варим 10 минут на сильном огне, 10 минут — на медленном. Даём настояться до охлаждения.
Подавать суп лучше в прозрачной глубокой салатнице — так эффектнее. Перед подачей можно насыпать в тарелку чесночные сухарики.
Ботвинья
Cвекольная ботва содержит вещество холин, которое благотворно влияет на состояние печени.
Фото: Shutterstock
Ингредиенты:
свёкла (с ботвой) — 1 шт.
лук репчатый — 1 шт.
картофель — 3–4 шт.
морковь — 1 шт.
помидоры — 3 шт.
зелень (необязательно, но не помешает)
Чистим и подготавливаем овощи. Свёклу нарезаем соломкой, зелёные листья ботвы рвём довольно крупно, а черешки свёклы — красные толстые стебли — режем на маленькие кусочки.
Картофель определяем в кастрюлю с водой и подсаливаем. Лук, морковь, свёклу и черешки помещаем на пять минут тушиться в сковороду, а затем содержимое отправляем в кастрюлю — в компанию к картофелю. Тем временем на сковородке буквально пару минут пассеруем томаты. Ещё минут через 5–10 опускаем в кастрюлю нарезанную ботву, томаты и варим до готовности, добавив соль по вкусу. Напоследок всыпаем мелко нарубленную зелень.
Даём блюду как следует охладиться. При подаче в тарелку можно добавить сметану. Есть обязательно с чёрным хлебом.
Суп из шпината
Листья шпината не теряют ценные вещества даже при термообработке. Одно из ценнейших качеств шпината — блокировка злокачественных опухолей. Употребление этой зелени снижает также риск бесплодия.
Фото: Shutterstock
Ингредиенты:
шпинат свежий — 1 кг
огурец свежий — 4 шт.
болгарский перец — 1 шт.
яйца — 2 шт.
свежая зелень — 1 пучок
сметана — по вкусу
Литр воды доводим до кипения, помещаем туда нарезанные листья шпината, снова доводим до кипения.
Одно яйцо варим вкрутую — пригодится для сервировки. Второе — разбиваем в миску, разбалтываем и аккуратно выливаем в кипящий отвар.
Варим всё вместе две-три минуты. Отвар сливаем и остужаем.
К охлаждённому шпинату добавляем свежие огурцы и сладкий зелёный перец. Взбиваем в блендере.
Лук и зелень укропа измельчаем, смешиваем с овощным пюре, добавляем охлаждённый бульон, соль, перец, перемешиваем.
Разливаем по тарелкам, украшаем половинкой варёного яйца, добавляем ложку сметаны. Подаём холодным.
Тюря молочная
В состав этого старинного холодного блюда чаще всего входит квас, но бывает, что и молоко — в этом случае речь идёт о детском столе.
Фото: Shutterstock
Польза молочной тюри очевидна — молоко выводит токсины из организма, а в тёплом виде успокаивает нервы. Этот суп рекомендуется есть на ужин.
Ингредиенты:
молоко — 1 л
хлеб — 200 г
варенье, мёд — по вкусу
Хлеб для тюри должен быть свежим, мягким и без корок. Его нужно подогреть в духовке в формате гренок, а затем нарезать маленькими кубиками.
Готовые кусочки выкладываем в тарелку. Выливаем в тарелку подогретое молоко и ждём, пока хлеб не размягчится. Добавляем в тарелку мёд или варенье и перемешиваем.
Блюдо нужно есть отдельно, не смешивая с другими.
Окрошка с молодой крапивой
Суп из молодой крапивы символизирует начало лета. Он рекомендован при анемии, тромбофлебите и варикозном расширении вен. Ведь крапива содержит много железа, а также витамин К, отвечающий за вязкость крови. К тому же этот придорожный сорняк — хорошее ранозаживляющее и обеззараживающее средство.
Фото: Shutterstock
Ингредиенты:
крапива молодая (листья) — пучок
редис — 6 шт.
молодой картофель — 3 шт.
огурец — 1–2 шт.
горчица острая — 1 ст. л.
лук зелёный — маленький пучок
квас — 300 мл на порцию
сметана — по вкусу
Крапиву промываем, опускаем в литр кипящей воды и варим 10 минут.
В другой кастрюле варим до готовности картофель в мундирах и яйца. Пока они варятся, натрём на крупной тёрке огурец и редис и нарежем зелёный лук.
Сваренную крапиву перемалываем блендером. Отставляем в сторону.
Остужаем картофель и яйца. На крупной стороне тёрки натираем картофель, на мелкой — белки яиц. Растираем в кашицу горчицу с желтками. Все компоненты отправляем на полчаса в холодильник. За это время они охладятся, а огурец с редисом дадут сок.
Заливаем окрошку квасом, посыпаем зеленью, добавляем ложку сметаны. Крапива придаст окрошке нежный травяной привкус.
Таратор
Болгарский суп чем-то похож на окрошку, но обладает собственным, неповторимым колоритом. Это блюдо с первого раза нравится даже тем, кто в принципе не понимает, что такое холодный суп. Таратор идеально подходит сердечникам — кедровые орешки, входящие в рецепт, содержат витамин В1.
Фото: Shutterstock
Ингредиенты:
огурец — 1 шт.
кефир — 1 стакан
вода минеральная газированная — 1 стакан
масло растительное — 1 ст. л.
укроп — половина пучка
чеснок — 2 зубчика
соль — по вкусу
орехи кедровые — 3 ст. л.
Натрём на тёрке огурец. Чеснок пропускаем через чеснокодавилку, добавляем к нему соль, перец, растительное масло и перетрём всё вместе.
Кефир взбиваем с минеральной водой, добавляем отжатые огурцы и чесночную заправку, а также мелко нарезанный укроп.
Размешиваем и ставим в холодильник минимум на два часа.
Обжариваем на сухой сковороде кедровые орешки.
Холодный таратор подаём с зеленью и орешками.
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