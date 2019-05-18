В Сороках распускается территориальная организация "Платформы DA"

В Сороках распускается территориальная организация "Платформы DA". О выходе из партии объявили все 13 членов местной ячейки. Они указали, что не хотят больше терпеть унижения со стороны партийного руководства.

Один из них - Сергей Слуту - информацию о роспуске подтвердил, но в подробности вдаваться не стал.

В совместном заявлении, опубликованном порталом agora.md, уже бывшие партийцы отмечают, что терпели гонения со стороны нынешнего политического режима, но унижать себя не позволят. И добавляют, что политическая грязь и корыстные игры рано или поздно становятся явными. Инфантилизм и эгоизм в борьбе за власть, по их словам, стал препятствием для развития.

В мае 2016 года группа бывших членов ЛДПМ во главе с экс-председателем Сорокского района Михаилом Мыцу вошла в состав "Платформы DA". Позже его также избрали главой территориальной организации.

Лидер партии Андрей Нэстасе не ответил на звонки, чтобы прокомментировать ситуацию в Сороках.