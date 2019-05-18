В Сороках распускается территориальная организация "Платформы DA". О выходе из партии объявили все 13 членов местной ячейки. Они указали, что не хотят больше терпеть унижения со стороны партийного руководства.
Один из них - Сергей Слуту - информацию о роспуске подтвердил, но в подробности вдаваться не стал.
В совместном заявлении, опубликованном порталом agora.md, уже бывшие партийцы отмечают, что терпели гонения со стороны нынешнего политического режима, но унижать себя не позволят. И добавляют, что политическая грязь и корыстные игры рано или поздно становятся явными. Инфантилизм и эгоизм в борьбе за власть, по их словам, стал препятствием для развития.
В мае 2016 года группа бывших членов ЛДПМ во главе с экс-председателем Сорокского района Михаилом Мыцу вошла в состав "Платформы DA". Позже его также избрали главой территориальной организации.
Лидер партии Андрей Нэстасе не ответил на звонки, чтобы прокомментировать ситуацию в Сороках.
Комментарии
- Нэстасе вызывали в Москву для дачи показаний по делу Влада Плахотнюка
- Депутат Думитру Алайба подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ
- Общество осуждает неадекватное поведение Андрея Нэстасе
- Бывший председатель КС: Решение КС является правильным
- Позор! Политический партнер Андрея Нэстасе был замечен справляющим нужду в центре Ботошан
- Додон: Не дай Бог блоку ACUM добраться до власти
- Дипломатов ЕС возмутила грубость Нэстасе в адрес прессы
- Илан Шор про Андрея Нэстасе: Он променял Цопу на Европу
- Павлу Григорчуку продлили срок предварительного ареста
- Бывший судья КС Николай Осмокеску: Решение Конституционного суда - корректно
- Движение по столичной улице Бэнулеску-Бодони закроют на месяц: Как изменится маршрут общественного транспорта
- В Башкирии инвалида без руки и ног оштрафовали за нескошенную траву
- Собака спасла похороненного заживо младенца в Таиланде
- В Сороках распускается территориальная организация "Платформы DA"
- Печень, сердце и варикоз. От каких болезней спасают холодные супы
- Депутат Думитру Алайба подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ
- Пять признаков, что наше тело сигнализирует о болезни
- Студента из Молдовы жестоко убили в Париже
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
- Стивен Кинг вступился за финал Игры престолов
- Когда в Молдове подешевеет картофель: прогноз экспертов
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Синоптики рассказали о погоде в Молдове на ближайшие дни
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- В Молдове при странных обстоятельствах пропал молодой человек
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможны проблемы с пищеварением. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD