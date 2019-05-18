У пса по кличке Пинг Понг из провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда всего три функционирующие ноги, однако это не помешало ему стать местным героем после того, как он нашёл закопанного в грязи на поле новорождённого малыша. Об этом сообщает Daily Mail.
Это случилось в среду, 15 мая, когда 41-летний Уза Низайка вместе с Пинг Понгом отправился гулять на одно из фермерских полей. По словам хозяина, недуг его четвероногого друга совсем не мешает ему помогать пасти коров, однако в этот раз пёс вёл себя не совсем обычно и его поведение никак не было связано с выпасом рогатого скора, передает life.
По словам Низайки, во время прогулки собака неожиданно побежала на край поля и начала рыть лапами землю между деревьев, сопровождая это лаем. Когда к месту подошёл хозяин, он увидел торчащую из земли ногу младенца, который, судя по всему, был ещё жив.
В спешке откопав малыша, мужчина сразу бросился с ним в больницу, параллельно звоня местным копам. В клинике медики приняли малыша, который, к их удивлению, не получил никаких повреждений и был полностью здоров. Однако установить его мать удалось не сразу, ведь беременных женщин в этом районе с подходящим сроком попросту не было зарегистрировано.
Спустя какое-то время полицейским удалось выйти на след предполагаемой мамы. Продавец одного из магазинов рассказал о девочке-подростке, которая купила "необычно большое" количество гигиенических салфеток.
После непродолжительного допроса девушка созналась в содеянном и призналась, что скрывала беременность и роды из страха получить наказание от родителей. Впрочем, после такой истории чудесного спасения новоявленные бабушка и дедушка были не так строги и заявили, что хотят забрать малыша и заняться его воспитанием.
Что касается самой горе-мамы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство, однако сперва ей предстоит пройти проверку у психиатра. Возможно, смягчающим фактором окажется то, что она сама ещё ребёнок, заявил глава местной администрации.
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