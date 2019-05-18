Трое подростков из Кишинева угнали автомобиль, чтобы покататься по городу

В Кишиневе трое подростков угнали автомобиль, чтобы покататься по городу. Полиция задержала подозреваемых.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемые совершили по меньшей мере 9 автомобильных краж, а также 15 раз угоняли машины из нескольких районов столицы.

Несовершеннолетние признали свою вину и рассказали, что угоняли автомобили, чтобы покататься по Кишиневу, а ценные вещи, которые находили в машинах, продавали.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.