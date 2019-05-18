На юг Молдовы обрушилась непогода: в Дрокии прошел ливень с градом. ВИДЕО

Погода резко меняется. В Дрокии прошел сильный ливень с градом.

В Facebook на странице местной газеты Ziarul Nostru опубликовали видео разбушевавшейся непогоды.

Напомним, с полудня по всей стране объявлен желтый код метеоопасности, и в силе он останется до двух часов ночи.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и ливни с градом. Интенсивность осадков местами достигнет 25 литров на квадратный метр, а скорость ветра - 80-ти километров в час.

Грозы по всей стране ожидаются и завтра, а в северных районах дожди вероятны всю следующую неделю.