В Страшенах девушку изнасиловал в лесу бывший возлюбленный

Девушка пожаловалась в полицию на бывшего парня. Она утверждает, что он изнасиловал её в лесу, где они два часа гуляли и распивали алкогольные напитки. Инцидент произошел в селе Долна Страшенского района.

18-летняя девушка рассказала полиции, что находилась в гостях у подруги в селе Миклеушень, когда ей позвонил экс-возлюбленный. Она согласилась с ним встретиться, сообщает deschide.md.

Молодые люди поехали на такси в село Долна, где больше около двух часов пили пиво, гуляя по лесу на окраине села. В какой-то момент парень изнасиловал девушку.

Девушке удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Полицейские устанавливают местонахождение парня.

Полиция Страшен возбудила уголовное дело.