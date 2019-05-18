Девушка пожаловалась в полицию на бывшего парня. Она утверждает, что он изнасиловал её в лесу, где они два часа гуляли и распивали алкогольные напитки. Инцидент произошел в селе Долна Страшенского района.
18-летняя девушка рассказала полиции, что находилась в гостях у подруги в селе Миклеушень, когда ей позвонил экс-возлюбленный. Она согласилась с ним встретиться, сообщает deschide.md.
Молодые люди поехали на такси в село Долна, где больше около двух часов пили пиво, гуляя по лесу на окраине села. В какой-то момент парень изнасиловал девушку.
Девушке удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Полицейские устанавливают местонахождение парня.
Полиция Страшен возбудила уголовное дело.
Комментарии
- Контрабанда сигарет на 3 млн. леев: Полиция раскрыла преступную группировку
- Трое подростков из Кишинева угнали автомобиль, чтобы покататься по городу
- Парень и девушка погибли, упав в канализационный люк в Унгенах
- Ренато Усатого объявили в розыск в России
- Авария на столичной улице Джинта Латинэ: автомобиль сбил женщину
- Аферы в интернете: уроженща Дрокии задержали по подозрению в мошенничестве
- Стивен Кинг вступился за финал Игры престолов
- Студента из Молдовы жестоко убили в Париже
- В водоемах Молдовы превышена концентрация нитратов
- В Израиле на стройке погиб рабочий из Молдовы
- Вице-канцлер Австрии ушел в отставку
- Контрабанда сигарет на 3 млн. леев: Полиция раскрыла преступную группировку
- В Страшенах девушку изнасиловал в лесу бывший возлюбленный
- На юг Молдовы обрушилась непогода: в Дрокии прошел ливень с градом. ВИДЕО
- Трое подростков из Кишинева угнали автомобиль, чтобы покататься по городу
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
- Депутат Думитру Алайба подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ
- Пять признаков, что наше тело сигнализирует о болезни
- Студента из Молдовы жестоко убили в Париже
- Стивен Кинг вступился за финал Игры престолов
- Когда в Молдове подешевеет картофель: прогноз экспертов
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Синоптики рассказали о погоде в Молдове на ближайшие дни
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- В Молдове при странных обстоятельствах пропал молодой человек
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможны проблемы с пищеварением. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD