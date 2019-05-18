Контрабанда сигарет на 3 млн. леев: Полиция раскрыла преступную группировку

Правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, занимавшейся сбытом товаров без акцизных марок. Задержанных подозревают в контрабанде табака в особо крупных размерах.

Было установлено, что 7 членов группы, жители Кишинёва в возрасте от 22 до 43 лет. Подозреваемые договаривались с представителями различных компаний, занимающихся производством и реализацией ферментированного табака и табачных изделий, расположенных в Приднестровье, и закупали табачные изделия, которые еженедельно нелегально перевозили из Приднестровского региона в Молдову. В частности, речь идёт о партиях сигарет без акцизных марок.

Далее незаконно ввезённые сигареты распределялись между лицами, которые перевозили контрабанду в Румынию и страны ЕС.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали в лесном массиве близ села Фрумушика три автомобиля, в которых перевозились сигареты из Приднестровского региона.

Во время обысков было обнаружено и изъято 329 коробок с 164 500 пачками (3 290 000 штук) сигарет без акцизных марок. Причинённый ущерб оценён в 3 619 000 леев.

В то же время были обнаружены и конфискованы транспортные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, используемые подозреваемыми для совершения преступлений. Во время обысков было обнаружено и изъято более 500 000 леев, полученных в результате преступной деятельности.

Подозреваемых грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.