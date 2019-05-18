В Фалештском районе выпал град размером с горох. ФОТО

Сильный ливень с шкавлистым ветром обрушился на Молдову. В Фалештском районе выпал град размером с горох.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, в результате непогоды повреждены фруктовые деревья.

По данным гидрометеослужбы, сегодня ожидаются осадки на территории всей страны. С полудня по всей стране объявлен желтый код метеоопасности, и в силе он останется до двух часов ночи.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и ливни с градом. Интенсивность осадков местами достигнет 25 литров на квадратный метр, а скорость ветра - 80-ти километров в час.