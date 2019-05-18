Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Британии - опрос

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон является главным претендентом на пост британского премьер-министра после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй. Об этом накануне сообщила газета The Times со ссылкой на результаты опроса среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии.

Согласно данным социологической службой YouGov, экс-главу МИД поддерживают 39% участников исследования. На втором месте по популярности с большим отставанием от Джонсона находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб – 13%. В их очном противостоянии, согласно опросу, симпатии консерваторов также будут на стороне Джонсона в соотношении 59% к 41%, передает Корреспондент.

Третье место поделили между собой министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид, заручившись поддержкой 9% респондентов. С небольшим отставанием в 8% за ними следует действующий глава британского МИД Джереми Хант.

Ранее на этой неделе стало известно, что Борис Джонсон намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй.

Напомним, в конце марта Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. До этого она уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

При этом Мэй не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.