Гениальный способ сделать свою обувь ″как новой″: девушка поделилась секретом

Шантель Де Бонсу (Shantel De Bonsu), предприниматель и знаток кроссовок, недавно поделилась в Twitter своим гениальным изобретением, и люди делятся своими впечатляющими результатами.

Шантел, которая живет в Бекслихите, Великобритания, рассказывает, что ее страсть к обуви родом из детства, когда у нее не было особого обувного изобилия. Она все время ходила в одних и тех же туфлях. Поэтому она сказала себе, что, когда начнет зарабатывать, то купит столько обуви, сколько захочет, и поможет в этом другим, поделившись скидочными кодами или просто напомнив людям, что есть распродажа, пишет vesti-ua.net.

«Существует много людей, которые любят свою обувь. У меня есть туфли, которые меня не волнуют, и которые я бы не стала восстанавливать. Но когда дело доходит до дорогих туфель, и вы радовались их приобретению, то совершенно правильно, что вы уделяете им время, чтобы они прослужили дольше. Поскольку приближается лето, я решила показать своим подписчикам, что этот совет действительно работает!», - написала Шантел.

Техника настолько проста, насколько это возможно. Вам нужны только старые носки, газета или папиросная бумага, маленькое полотенце, утюг и немного горячей воды.

Шаг 1: набейте ваш ботинок носками/старой одеждой или папиросной бумагой до состояния, когда все складки расправились, и верх не продавливается пальцем.

Шаг 2: намочите маленькое полотенце или ткань горячей водой, а затем отожмите до влажного состояния.

Шаг 3: поместите полотенце или ткань поверх складок на обуви.

Шаг 4: прогладьте полотенце утюгом, но не держите слишком долго, а то сожжете материал! Время воздействие зависит от глубины складок.

Люди были поражены тем, как хорошо работает этот способ. И даже присылали фото своих обновленных кроссовок. Они ухитрялись обновить даже замшевую обувь.