В Лондонском Тауэре впервые за 30 лет на свет появились воронята

В семействе черных ворон, проживающем на территории крепости Лондонского Тауэра, впервые за 30 лет появилось прибавление. Эти птицы считаются символом не только Великобритании, но и всего Соединенного Королевства, информирует The Daily Mail.

По словам смотрителя воронов Криса Скайфа, пара Хугин и Мунин свила большое гнездо всего за одну ночь, и самка моментально начала усаживаться в нем. А 23 апреля, когда британцы празднуют День святого Георгия, он увидел, что птицы несут в гнездо еду, передает Мир24.

«Не хотел их беспокоить и только на нынешней неделе смог подойти к ним поближе и убедиться, что у них четыре здоровых птенца», – говорит Скайф.

Новоиспеченные родители кормят свое потомство каждые два часа. Самец Хугин берет перепелов, мышей и крыс, которые оставляет смотритель, и относит их самке. Птенцы с момента своего появления на свет выросли с 7,6 до 30 см в высоту.

Согласно поверью, если Тауэр останется без воронов, страну ожидают темные времена. Поэтому стражники тщательно следят за их количеством. Крепость оставалась без пернатых только один раз, после Второй мировой войны, в 1946 году.