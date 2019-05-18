В семействе черных ворон, проживающем на территории крепости Лондонского Тауэра, впервые за 30 лет появилось прибавление. Эти птицы считаются символом не только Великобритании, но и всего Соединенного Королевства, информирует The Daily Mail.
По словам смотрителя воронов Криса Скайфа, пара Хугин и Мунин свила большое гнездо всего за одну ночь, и самка моментально начала усаживаться в нем. А 23 апреля, когда британцы празднуют День святого Георгия, он увидел, что птицы несут в гнездо еду, передает Мир24.
«Не хотел их беспокоить и только на нынешней неделе смог подойти к ним поближе и убедиться, что у них четыре здоровых птенца», – говорит Скайф.
Новоиспеченные родители кормят свое потомство каждые два часа. Самец Хугин берет перепелов, мышей и крыс, которые оставляет смотритель, и относит их самке. Птенцы с момента своего появления на свет выросли с 7,6 до 30 см в высоту.
Согласно поверью, если Тауэр останется без воронов, страну ожидают темные времена. Поэтому стражники тщательно следят за их количеством. Крепость оставалась без пернатых только один раз, после Второй мировой войны, в 1946 году.
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