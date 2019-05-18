Меньше мучного и жаренного, больше овощей и фруктов: в Страшенах изменили меню в детсадах и школах

Меньше мучного, соли и сахара, больше овощей и фруктов. В Страшенском районе изменили меню в детсадах и школах. Это пилотный проект, запущенный правительством Павла Филипа.

Меню составляют ежедневно. Команда специалистов следит, чтобы оно было сбалансированным. Жареного детям больше не дают. Мясо, рыбу и овощи либо варят, либо запекают. Заказывает и привозит продукты фирма-подрядчик. Администраторов школ и детсадов от этой заботы избавили. "Раньше заказывали продукты по несколько раз в неделю, все время об этом думали, а в конце месяца писали отчеты. Теперь это сняли с наших плеч", - сказала директор гимназии села Рошкань Жоржетта Радван. "В прошлые годы детей кормили кашей три раза в день. Теперь им ежедневно дают фрукты - яблоки или бананы. С наступлением лета ассортимент овощей и фруктов будет шире, и это будет способствовать укреплению здоровья", - отметил и.о. директора НАОЗ Юрий Пынзару. Пилотный проект запустили в 60 с лишним школах и детсадах Страшенского района. Летом пищеблоки отремонтируют и оснастят новой техникой. Повара пройдут курсы повышения квалификации, и им поднимут зарплаты, ранее оклады на 30% повысили только главным поварам. Компания, которая реализует проект, - лидер на литовском рынке питания, и также обслуживает школы в Украине и Грузии.

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