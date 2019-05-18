В Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019.

В финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 споют представители 26 стран-участниц. При этом 20 финалистов определились после двух полуфиналов, которые состоялись 14 и 16 мая. Также по традиции шесть стран-участниц прошли в финал автоматически – это победитель конкурса в 2018 году Израиль и страны основатели, так называемая «большая пятерка» - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция, пишет УНИАН.



Кроме самих участников на сцене Евровидения-2019 сегодня выступят такие звезды, как Мадонна, Верка Сердючка, Кончита Вурст и другие участники конкурса прошлых лет.





