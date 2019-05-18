В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционной семьи

Марш в поддержку традиционной семьи организовала в столице Митрополия Молдовы. Съехались на него около двух тысяч верующих. С песнопениями и молитвами они прошли от Чуфлинской церкви до Кафедрального собора.

К участникам обратился Митрополит всея Молдовы Владимир.

"Нужно показать всем окружающим, что православная церковь Молдовы поддерживает древние христианские ценности".

Ближе к концу акции присоединился президент страны с одним из сыновей. Он сказал, что опоздал из-за занятости на службе.

Марш в поддержку традиционной семьи устроили за день до акции ЛГБТ-сообщества. Завтра его сторонники выступят против дискриминации. О своём участии в марше уже объявил депутат ПДС Думитру Алайба. На прошлогодней акции была лидер партии Майя Санду.