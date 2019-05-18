Google выпустил дудл ко дню рождения Омара Хайяма

Компания Google создала дудл в честь дня рождения персидского философа и математика Омара Хайяма в субботу, 19 мая. Со дня его рождения прошел 971 год.

Дудл представляет собой персидский ковер, по краю которого вышитый логотип Google. По центру изображения разместили изображение самого Хайяма, пишет Корреспондент.

Датой рождения Омара Хайяма считается 18 мая 1048 года. Он родился в городе Нишапур, который находится в Хорасане (ныне иранская провинция Хорасан-Резави – ред.). Имел глубокие познания в математике и астрономии, был выдающимся поэтом.

Вместе с группой астрономов Хайям несколько лет вел научные наблюдения в обсерватории и до 1079 года они разработали новый солнечный календарь Джалали, отличавшийся высокой степенью точности. В основу календаря лег 33-летний период, включавший восемь високосных лет. Разработанный Хайямом календарь был на семь секунд точнее, чем григорианский. Он лег в основу иранского календаря, который вплоть до настоящего времени действует в Иране в качестве официального.