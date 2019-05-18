В селе Михэйлень Рышканского района после ливня затопило огороды местных жителей. По данным ГИЧС, местные власти сообщают, что из-за обильных дождей уровень воды в водоемах значительно увеличился, есть риск наводнения.
Спасатели объявили, что до настоящего момента им поступили звонки минимум о 20 подобных случаях, преимущественно с севера страны. В Бельцах мощный ливень затопил ряд городских улиц.
В Дрокии спасатели выкачивали воду из четырех домов и трех многоэтажек. В селах Редь-Черешновэц, Окланда и Ярова Скидаорокского района спасателям так же пришлось выкачивать воду из подвалов жилых домов.
В то же время в Кишиневе ливень затопил два подвала и гараж, расположенные на улице Эмиль Лотяну. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.
По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, спасатели следят за ситуацией по всей стране. В то же время ГИЧС призывает владельцев водохранилищ проверить состояние плотин и дамб, чтобы избежать затоплений.
Комментарии
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- В Фалештском районе выпал град размером с горох. ФОТО
- На юг Молдовы обрушилась непогода: в Дрокии прошел ливень с градом. ВИДЕО
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
- В Боснии и Хорватии реки вышли из берегов и затопили десятки домов
- В Китае пронеслась песчаная буря
- В Хорватии бушует мощный ураган: людей просят оставаться дома
- Какой будет погода в Молдове в начале недели
- На севере Италии прошли ливни с градом: объявлены оранжевый и желтый код метеоопасности
- Гигантский смерч прошел по побережью Сингапура. Видео
- На Молдову обрушилась буря: затоплены дома и огороды
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Google выпустил дудл ко дню рождения Омара Хайяма
- В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционной семьи
- В Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019. Онлайн
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Парень и девушка погибли, упав в канализационный люк в Унгенах
- С 20 мая на столичном ж/д вокзале можно будет купить билеты на поезда международного сообщения
- В Страшенах девушку изнасиловал в лесу бывший возлюбленный
- Когда в Молдове подешевеет картофель: прогноз экспертов
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены
- В Молдове при странных обстоятельствах пропал молодой человек
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможны проблемы с пищеварением. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD