На Молдову обрушилась буря: затоплены дома и огороды

В селе Михэйлень Рышканского района после ливня затопило огороды местных жителей. По данным ГИЧС, местные власти сообщают, что из-за обильных дождей уровень воды в водоемах значительно увеличился, есть риск наводнения.

Спасатели объявили, что до настоящего момента им поступили звонки минимум о 20 подобных случаях, преимущественно с севера страны. В Бельцах мощный ливень затопил ряд городских улиц.

В Дрокии спасатели выкачивали воду из четырех домов и трех многоэтажек. В селах Редь-Черешновэц, Окланда и Ярова Скидаорокского района спасателям так же пришлось выкачивать воду из подвалов жилых домов.

В то же время в Кишиневе ливень затопил два подвала и гараж, расположенные на улице Эмиль Лотяну. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, спасатели следят за ситуацией по всей стране. В то же время ГИЧС призывает владельцев водохранилищ проверить состояние плотин и дамб, чтобы избежать затоплений.