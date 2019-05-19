В Румынии в субботу, 18 мая, вечером произошло землетрясение. Подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы в 22:23 по киевскому времени в сейсмической зоне Вранча.
По информации Института физики Земли Румынии, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км. Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) и Пэнчиу (56 км).
Это землетрясение стало самым сильным в Румынии с начала месяца.
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