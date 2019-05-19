Последствия стихии: какой урон нанесли Молдове ливни

Участок дороги размыло накануне на улице Михай Витязул в результате ливня. Вода смыла верхний слой асфальта примерно на 50 квадратных метрах. На место происшествия прибыла бригада рабочих Exdrupo во главе с директором предприятия Марчелом Застынчану.

Подобная ситуация сложилась и на других столичных улицах. На Буюканах экипаж патрульной полиции пришел на помощь таксисту, застрявшему в яме.

"Я хотел припарковаться и вдруг машина осела на бок. Здесь застрял ещё один автомобиль. Мы его вытащили, вручную, а потом вытащили и мою машину".

На перекрестке между улицей Тигиной и проспектом Штефана чел Маре тоже образовались ухабы. И хотя движение там было перекрыто, два водителя решили проехать и все же застряли в ямах.