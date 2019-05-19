На автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, упала чугунная сковорода. Инцидент произошел в центре Кишинева по адресу Измаильская 84.
О случившемся рассказал в соцсетях владелец автомобиля.
"Припарковался на 2 минуты. Бросили сковороду с 8 этажа. Узнав откуда, вышел договориться, виновник злой шутки хотел решить ситуацию обещаниями на днях оплатить лобовое стекло", - написал владелец пострадавшей машины.
Однако виновник напрочь отказался оставить свой номер телефона или дать расписку. В результате владельцу пострадавшей машины пришлось выхвать полицию, чтобы зафиксировать инцидент.
"Самое неприятное, что в тот момент, проходили люди с ребенком, хорошо что не задело людей", - сказал владелец авто.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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